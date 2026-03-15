Гучно понад добу: у Москві жаліються на масовану атаку дронів

Москву з 14 березня понад добу масовано атакують невідомі безпілотники. Загалом російська ППО нібито збила понад 120 дронів, частина з яких летіла на столицю Росії.

Про атаку повідомили в Exilenova+.

Що відомо про наліт дронів на Росію?

Після гучної ночі зранку 15 березня вибухи знову чули у 8 областях Росії. У ворожому міноборони заявили про нібито збиття 125 БпЛА лише за 6 годин. Чи не найбільше з них летіло над Брянською та Московською областями.

Росіяни стверджують, що саме на Москву вранці летіло 28 невідомих дронів. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про падіння уламків та роботу екстрених служб на місці події.

Через загрозу повітряних ударів Росавіація обмежувала роботу московського аеропорту Шереметьєво. Там приймали та відправляли рейси лише за погодженням з відповідними службами. Проте згодом обмеження скасували.

Крім того, росіяни жаліються, що на Брянщині внаслідок атаки дронів є постраждалий. Його начебто госпіталізували. До того ж пошкоджено трактор.

