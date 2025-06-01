Дрони атакують російський Орел: вибухи чути у районі НПЗ
- Уночі 16 червня в Орлі пролунали щонайменше чотири вибухи.
- Місцеві жителі бачили спалахи в районі нафтобази.
Уночі 16 червня неспокійно було в Орлі. Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників на місто.
Щонайменше чотири вибухи пролунали над містом Орел, передає 24 Канал.
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Атака на НПЗ в Орлі
Місцеві жителі розповіли, що бачили кілька спалахів на небі у районі місцевої нафтобази. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
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Нагадаємо, що українські безпілотники останнім часом майже щодня відвідують країну-агресорку. Так, у ніч проти 15 червня наші дрони побували у небі над Татарстаном. Там вони "передали полум'яний привіт" особливій економічній зоні "Алабуга", а точніше заводу, який там розташований. Це сумнозвісне підприємство з виробництва "Шахедів".
Уночі 14 червня дрони побували в Самарській області, де здійснили візит на "Новокуйбишевський завод каталізаторів". Він забезпечує Росію каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи. Тієї ж ночі безпілотники уразили завод у Ставропольському краї. Тут розгорнуто водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії.