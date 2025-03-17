У російському Єйську лунали вибухи: дрони атакували аеродром

Увечері 16 березня росіяни почали скаржитися на вибухи у Єйську. Тамтешні пабліки повідомляють про масовану атаку на Краснодарський край.

Зазначається, що близько 23:00 понад 10 потужних вибухів пролунало над Азовським морем та в районі Єйська. Перед цим місцеві жителі чули характерний звук прольоту безпілотників, передає 24 Канал.

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Краснодарський край під атакою БпЛА

Російські телеграм-канали розповідають, що, попередньо, російські дрони летіли у напрямку військового аеродрому в Єйську. У кількох районах від звуку спрацювала сигналізація машин. Також повідомляється про роботу ППО.

Росіяни переконують, що вже збито кілька повітряних цілей. Пожеж, або руйнувань на землі поки що не зафіксовано.

Наразі офіційної інформації щодо неспокійної ночі у Краснодарському краї немає.

Нагадаємо, що у місті Єйськ розташований аеродром спільного базування, де функціонує 570-й авіаремонтний завод міноборони Росії. Цей аеродром є стратегічно важливим об'єктом, який використовується російськими військами для здійснення атак на території України. Звідси ворог неодноразово запускав "Шахеди" по нашій країні.

До слова, українські сили завдали удару по місцю відпочинку кадирівців у селі Нові Юрковичі Брянської області, бійці спецпідрозділу "Ахмат" опинилися під завалами.