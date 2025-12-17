Серія вибухів прогриміла у Слов'янську-на-Кубані у Росії: під ударами, ймовірно, місцевий НПЗ
- У Слов'янську-на-Кубані, Росія, внаслідок атаки безпілотників прогриміла серія вибухів, що ймовірно спричинили пожежу на нафтопереробному заводі.
- Очевидці та відеоматеріали свідчать про удари дронів та масштабну пожежу на об'єкті в Слов'янському районі Краснодарського краю.
У ніч проти 17 грудня Росія знову зазнала атаки безпілотників. У кількох регіонах фіксували вибухи, а в Слов’янську-на-Кубані, за попередніми даними, спалахнула пожежа на нафтопереробному об’єкті.
У Слов'янському районі Краснодарського краю пролунала серія вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з поисиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про атаку на Слов'янськ-на-Кубані?
Близько 01:23 у місцевих пабліках з’явилися повідомлення, що у Слов’янському районі Краснодарського краю з 00:45 регулярно лунали вибухи. Очевидці стверджують, що після них у місті було видно масштабну пожежу.
Водночас у соцмережах почали поширювати відео, на яких, як зазначається, дрони завдають ударів по нафтопереробному заводу в Слов’янську-на-Кубані. На оприлюднених кадрах помітне яскраве світіння та вогонь, імовірно від пожежі на об’єкті.
Слов'янськ-на-Кубані атакують дрони: дивіться відео
Вибухи у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео
У Слов'янську-на-Кубані, ймовірно атакований НПЗ: дивіться відео
Дрони літають просто над головами росіян: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Вибухи також лунали у Саратові, Енгельсі та Єйську
Цієї ж ночі російські канали повідомляли про вибухи в Саратові, Енгельсі та поблизу Єйська.
Повідомляється про нібито атаку дронів ЗСУ та роботу російської ППО. Зокрема під ударом опинився Саратівський НПЗ.