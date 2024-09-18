"Ксюха, пів міста не видно!": яскраві кадри вибухів і детонації складу у Тверській області

Вночі Росію масовано атакували дрони. Під ударом опинилася, зокрема, Тверська область. У Торопці стався приліт у склад боєприпасів. Місто охоплене вогнем.

Адміністрація Торопецького округу опублікувала інструкцію для місцевих жителів, які мають терміново евакуюватися із місця серйозної пожежі.

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Росіяни у Торопці як на вулкані

Вночі біля 03:00 у Торопці місцеві жителі почули звуки дзижчання дронів, а потім й сильні вибухи. Тамтешній губернатор визнав атаку, але традиційно спробував применшити її наслідки. Мовляв, усі дрони позбивали, впали просто уламки. Однак "звичайні" росіяни заявляють про приліт у склад боєприпасів, після чого почалася потужна детонація, і місто буквально потонуло у вогні та диму.

У мережі – велика кількість відео, знятих місцевами жителями. Одні з них зізнаються, що від гучності вибухів з вух пішла кров, другі кажуть, що пів Торецька не видно через зарево пожежі. Треті готують план втечі – спершу хочуть скористатися машиною "тітки Іри", але потім пригадують, що та навряд чи їх із собою візьмуть. Четверті відверто зізнаються, що їм подобається те, що відбувається.

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До слова, у Ярославській області можливий приліт у склад паливно-мастильних матеріалів.