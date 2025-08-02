Уночі 2 серпня у Росії лунали потужні вибухи. Окупанти бідкаються на "атаку" у щонайменше 4 областях: Ростовській, Воронезькій, Липецькій та Рязанській.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали. Там також оприлюднюють відповідні кадри нічної атаки.

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Що відомо про атаку дронів на Росію?

У Ростовській області чули понад 5 вибухів над Таганрогом та іншими населеними пунктами регіону. Росіяни заявляють про роботу ППО, повідомляючи, що бачили спалахи в небі. Кажуть, що БпЛА летіли низько.

Також про гучні звуки пишуть жителі міст Лиховське, Каменськ-Шахтинський та Міллерово. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає. За попередніми даними, наслідки нічної атаки все ж є.

Атака дронів на Ростовську область: дивіться відео

У Липецьку також повідомляють про вибухи. За словами очевидців, гучно було щонайменше 4 рази у різних районах міста. Перед цим губернатор області Артамонов оголошував червоний рівень загрози атаки БпЛА.

Зокрема, російські ЗМІ повідомляють про введення тимчасових обмежень на прийом та виліт повітряних бортів в аеропортах Саратова і Тамбова. Детальнішої інформації з цього приводу вони не надають.

Крім того, повідомляють про потужні вибухи у Воронезькій області та Рязані. Як пишуть місцеві ЗМІ, у Рязані після потужних вибухів спалахнула пожежа.



Пожежа у Рязані / Фото росЗМІ

Нагадаємо, минулої ночі в Ростовській області також під ударами безпілотників опинилися Таганрог та передмістя, було чути щонайменше десять вибухів. За попередніми даними, було зафіксовано влучання.