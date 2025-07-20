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24 Канал Новини України Вибухи та пожежі у Росії: майже сотня дронів уночі атакувала окупантів
20 липня, 08:06
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Вибухи та пожежі у Росії: майже сотня дронів уночі атакувала окупантів

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У ніч проти 20 липня аеропорти Москви були зачинені через українські безпілотники.
  • Російське міноборони заявило, що було перехоплено та знищено 93 українські БпЛА над 10 регіонами Росії.

Росія вкотре опинилася під атакою українських дронів. Вибухало одразу у кількох регіонах.

У ніч проти 20 липня усі аеропорти Москви зачинялися. На підльоті до російської столиці тамтешні ППО та РЕБ полювали за українськими безпілотниками. Уламки дронів спричинили багато "бавовни" у Зеленограді, передає 24 Канал.

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Де у Росії уночі 20 липня лунали вибухи?

Вранці міноборони країни-агресора повідомило, що над 10 регіонами Росії було начебто перехоплено та знищено 93 українські БпЛА. З них:

  • ️38 – над територією Брянської області,
  • 19 – над територією Московського регіону, зокрема 16 БпЛА, що летіли до Москви,
  • 11 – над територією Калузької області,
  • 8 – над територією Тульської області,
  • 5 – над територією Орловської області,
  • 5 – над територією Нижегородської області,
  • 3 – над акваторією Чорного моря,
  • 2 – над територією Курської області,
  • 1 – над територією Білгородської області,
  • 1 – над територією Рязанської області.

Нагадаємо, що уночі 17 липня українські дрони атакували хімічний завод "Щекиназот" у Тульській області Росії, спричинивши пожежі. Підприємство виробляє речовини, важливі для виробництва вибухівки та ракетного палива. Воно тимчасово призупинило роботу.