"Кадри з фільму про апокаліпсис": все, що відомо про нічну вакханалію та наслідки атаки в Росії

У ніч проти 22 серпня у Волгоградській області лунали вибухи. Росія заявила про збиття майже 30 безпілотників. Водночас, схоже, що влучань уникнути не вдалось.

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців писали про низку вибухів на військовому аеродромі "Маринівка". Місцеві жителі повідомляли про наліт безпілотників і роботу ППО. А влада регіону пізніше підтвердила, що по військовому об'єкту в регіоні вдарили дрони. Усе, що відомо про нічну вакханалію в Росії станом на зараз, розповідає 24 Канал.

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Де стались вибухи і пожежа

Військовий аеродром "Маринівка", який розташований у селищі Октябрський, приблизно за 20 кілометрів від Калача-на-Дону. У мережі відразу припустили, що саме це летовище було ціллю атаки. Там чули детонацію і звуки вибухів. У телеграм-каналах писали про евакуацію людей з військового містечка.

Власне, згодом почали з'являтись відео з місця удару.

Системи моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксували численні пожежі на російській авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області після атаки безпілотників.

Атаковано об'єкт міноборони

Влада регіону станом на ранок визнала, що удар прийшовся по об'єкту міністерства оборони. Водночас про наслідки – мовчать.

"Вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БпЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, більшу частину безпілотників було знищено. Внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Пожежно-рятувальні служби оперативно розпочали пожежогасіння", – зазначив волгоградський губернатор Андрій Бочаров.

Згодом влада регіону повідомила, що після атаки БпЛА у Волгоградській області було створено оперштаб для "негайного" реагування. Водночас зазначили, що евакуація жителів не проводилася, серйозних пошкоджень інфраструктури немає.

Влада заявила про збиття дронів

Згодом росіяни відзвітували, що сили їх хвалебної ППО збили 28 безпілотників над Волгоградською, Ростовською, Білгородською, Воронезькою, Брянською та Курською областями. Власне це повідомили в російському міністерстві оборони офіційно.

Ось як звітувати про збиття дронів:

над Волгоградською областю – 13 БпЛА,

над Ростовською – 7,

над Білгородською – 4,

над Воронезькою – 2

і по одному над Брянською та Курською.

Уражено склади з КАБами та паливом

У ніч проти 22 серпня СБУ спільно з ССО атакували військовий аеродром окупантів "Маринівка" у Волгоградській області. Уражено склади з КАБами та паливом. Це підтвердили джерела 24 Каналу в спецслужбах.

Зазначається, що ворог активно використовує військовий аеродром "Маринівка" для бомбардувань лінії фронту в Україні.

"За словами джерела, місцеві росіяни наразі кажуть, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса", – йдеться у повідомленні.

У джерелах зазначили, що на аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", – заявили у джерелі.

До слова, в Росавіації заявили, що цивільний аеропорт у Волгограді тимчасово не приймає і не відправляє літаки. Кажуть, що причина – безпековий аспект.

Довідка. На аеродромі "Маринівка" Волгоградської області дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.