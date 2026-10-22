Під Москвою палає: вночі уразили підприємство, де ремонтують і зберігають ЗРК

У ніч на 22 жовтня далекобійні засоби ураження атакували 75-й арсенал у місті Серпухов Московської області. На території цього закритого підприємства російська армія відновлює та зберігає зенітні ракетні комплекси.

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, по території військового об'єкта було завдано удару нібито ракетами або реактивними безпілотниками. Під час атаки в Серпухові оголошували ракетну небезпеку та лунали сирени тривоги.

Що відомо про атаку на Московську область

Атаковане підприємство належить до військово-промислового комплексу країни-терористки. Воно спеціалізується на відновленні, поточному ремонті та зберіганні систем протиповітряної оборони.

За публічною інформацією держкорпорації Ростех, на потужностях заводу ремонтували зенітні ракетні комплекси Бук-М1, Бук-М2, а також системи С-300В.

Вибухи під Москвою: дивіться відео

OSINT-дослідники раніше зазначали, що 75-й арсенал є єдиною виявленою ними базою зберігання російських зенітних ракетних комплексів.

Де розташований об'єкт: дивіться на карті

Ступінь руйнувань на об'єкті та остаточні результати влучань наразі встановлені.

Водночас мер Москви Сергій Собянін бідкався, що з вечора 21 жовтня до ночі 22 жовтня в бік столиці летіли сотні дронів. За його словами, 630 безпілотників прямували в напрямку міста, проте сили "певео" нібито ліквідували більшу частину цілей на дальніх підступах.

Вибухи під Москвою: дивіться відео

Нагадаємо, що Сили оборони системно вибивають тилові об'єкти ворога. Напередодні БпЛА кілька годин атакували російську нафтову станцію "Нікольське". На об'єкті спалахнула пожежа.

А 18 жовтня тонув у диму після атаки БпЛА російський Бєлгород. У місті горіла електропідстанція.