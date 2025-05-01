Росіяни обстріляли свій Ту-134, який злітав з аеродрому у Твері, – Defense Express

У ніч проти 25 травня понад сотня дронів атакувала Росію. Під ударом опинилася, зокрема і Тверська область. Саме там окупанти гатили із зеніток по власному літаку, який сприйняли за український безпілотник.

У соцмережах з'явилося відео, як над містом Тверь російські зенітники вели вогонь по літаку. Ймовірно, він злітав з аеродрому "Мігалово", який уночі атакували дрони, передає 24 Канал.

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Загарбники обстріляли свій літак

Окупанти вирішили не з'ясовувати, що це за дивний "дрон" літає в них над головою і намагалися поцілити у літак.

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На жаль, судячи з оприлюдненого відео, у літак, зрештою, не влучили, і він зміг "втекти" від "дружнього вогню".

Попередньо, як зазначають у Defense Express, це був Ту-134/154 Військово-космічних сил Росії.

Зауважимо, що місцеві, які бачили, як військові стріляли по літаку, вважали, що це бомбардувальник Ту-160,

Зазначимо, що на аеродромі Мігалово розташовані 96-й військово-транспортний авіаційний полк, 224-й льотний загін військово-транспортної авіації, 8-й військово-транспортний авіаційний полк.