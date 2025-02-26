Одна з наймасованіших атак: по Росії били понад 120 дронами

Уночі на 26 лютого на Росії було неспокійно – місцева ППО намагалася відбити одну з наймасштабніших атак на Краснодарський край. Лише в регіоні буцімто збили 83 невідомих БпЛА.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Дрони летіли в напрямку морського порту міста Туапсе.

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Що відомо про нічну атаку

Міноборони держави-агресора вже відзвітувало про 128 збитих "українських" повітряних цілей: 83 – над Краснодарським краєм, 30 – над окупованим Кримом, 8 – над акваторією Азовського моря, 5 – над Чорним морем і по 1 – над Курською та Брянською областями.

Росіяни називають цю атаку однією з наймасованіших на регіон за весь час, вони "цілу ніч спостерігали збиття безпілотників над Чорним морем".

Інформації про постраждалих наразі немає, однак губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про нібито пошкодження приватних будинків.

Раніше 24 Канал повідомляв про нічні вибухи в тимчасово окупованому Криму – в Саках, Севастополі та районі аеродрому Бельбек. Там окупанти підняли літаки, а рух Керченським мостом був тимчасово перекритий.