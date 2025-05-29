Вибухи в Московській області: невідомі дрони знову атакували Росію, є руйнування

Уночі четверга, 29 травня, невідомі дрони вкотре атакували Росію. Повітряні цілі збивала місцева ППО, є руйнування.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. Там уже заявили про нібито українські БпЛА, що летіли на Москву.

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Що відомо про нічну атаку

Зокрема, на вибухи близько 01:40 за місцевим часом скаржаться жителі Московської області, зокрема населених пунктів Одинцово, Звенигорода та Апрелєвки.

Мер російської столиці Сергєй Собянін уже заявив про знищення 3 безпілотників, які нібито атакували Москву.

Однак уламки збитої цілі зачепили будинок у ЖК "Міракс Парк" на проспекті Вернадського – пошкоджено фасад, обійшлося без постраждалих.

Вибухи в Одинцово через атаку БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, у ніч на 28 травня дрони також атакували російські об'єкти в Дубні та Зеленограді неподалік Москви – центр ядерних досліджень і завод мікроелектроніки. Безпілотники пройшли через Брянську область та обійшли столичну систему ППО.