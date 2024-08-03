Спершу дрони, а потім ракети: у Курській області тривога тривала понад 9 годин

Вночі кілька регіонів Росії перебували під атакою українських дронів. Зокрема, безпілотники збивали й над Курською областю.

Там тривогу оголосили ще о 23:00 2 серпня, а ось довгоочікуваний для росіян відбій настав лише об 11:36.

Дивіться також "Останні 3 місяці були найдорожчими": розвідка Британії проаналізувала втрати Росії

Як провели ніч жителі Курської області

Об одинадцятій вечора губернатор регіону Смірнов попередив місцевих про загрозу дронового удару. Він закликав росіян бути пильними, і втішив, що, мовляв, сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої ​​атаки БпЛА.

О 4 ранку Смірнов доповів, що сили ППО працюють по безпілотниках. Посадовець запевнив, що 6 дронів начебто збито. Крім того, він порадив росіянам не чіпати уламки снарядів. Лише о 8 ранку було оголошено відбій.

Три години на перепочинок – і знову тривога залунала над Курською областю. Цього разу жителям повідомили про небезпеку ракетної атаки.

Курська область: ракетна небезпека! Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці – зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття,

– йшлося у повідомленні Смірнова.

Втім, переховуватися у ваннах росіянам довелося не довго. На жаль. За двадцять хвилин тривогу скасували.

Загалом над Орловською областю збили 17 БпЛА, за повідомленням міноборони країни-агресорки.

Нагадаємо, що вночі Росію атакували 75 дронів. Було уражено кілька нафтобаз та аеродром "Морозовськ".