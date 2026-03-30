Знаємо, куди летіло, – полковник запасу про наймасштабніший удар по Росії за час війни

Україна здійснила потужну атаку на Таганрог понад сотнею дронів, направивши основний потік на авіаційний завод імені Берієва, де модернізують літаки Ту-95. Окрім того, за останні тижні українські сили атакували заводи в Ульяновську, Старій Руссі та Смоленську.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це відбувається бо, українські дрони пробили коридор в російській ППО.

Дивіться також: Україна вгатила по Алчевському меткомбінату та великій кількості окупантів

Чи зможуть українські атаки вплинути на ситуацію в тилу Росії?

Зверніть увагу! Атака на Ростовську область відбулась вночі 30 березня, найбільше пошкоджень зафіксували в Таганрозі. Під час роботи російської ППО загинув один чоловік, ще кілька зазнали поранень. Загалом в місті виявили 60 безпілотників. На місцях працювали екстрені служби, які викликали 49 разів.

У російських телеграм-каналах повідомляли, що у Таганрозі зупинився рух трамваїв та іншого міського транспорту в напряму атакованого авіазаводу. Окрім модернізації літаків там було аеродромне поле, ЗРК та радіотехнічні локатори.

"Протягом доби, як завжди, ми попередньо розуміємо, куди летіли дрони, але чекаємо на офіційне підтвердження. Завтра ми розповімо точно. Але виходячи з того, що весь цивільний рух був зупинений в бік заводу імені Г.М. Берієва, я впевнений, що саме туди були спрямовані удари", – сказав Світан.

Практично всі дрони досягли Таганрога, а російська ППО, намагаючись їх збити, випустила ракети, які промахнулись і впали на цивільну інфраструктуру, збільшивши збитки.

За словами експерта, українські дрони дійшли навіть до Ростова, що демонструє прорив коридору в російській ППО та поетапне знищення комплексів "Тор", "Бук" та "Панцир" у тилах.

Кілька місяців ми говоримо про системну роботу з ударів авіаційними та ракетними засобами. Коли прорубують коридори в ППО, беруться під контроль проходи, та дрони практично завжди досягають цілі,

– пояснив Світан.

На думку полковника запасу ЗСУ, результати від ударів буде чітко видно впродовж пів року. Головне, щоб ніхто не зупинив цю роботу під приводом "американських заборон".

Що ще відомо про атаки СОУ по Росії?