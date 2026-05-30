СБС знищили ОТРК "Іскандер" та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі

Уночі 30 травня українські дрони масовано атакували Таганрог. Сили безпілотних систем уразили кілька важливих для окупантів об'єктів.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді розкрив наслідки масованого удару по Таганрогу.

Які об'єкти були знищені під час атаки на Таганрог?

Так, уночі під ударом опинився військовий аеродром. На ньому було уражено два літаки Ту-142.

Ту-142 є протичовновим літаком дальньої дії, який використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів.

Також на околицях Таганрога на пусковій позиції було знищено ОТРК "Іскандер". Це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет "земля – земля".

"Мадяр" натякнув, що були уражені також й інші цілі, зокрема на воді.

Нагадаємо, що безпілотники вночі масовано атакували Таганрог у Ростовській області Росії, де пролунали вибухи й виникли загоряння в різних районах, зокрема поблизу порту та авіаційного заводу. Місцева влада заявила про роботу ППО та нібито збиття близько 50 дронів у регіоні.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії вночі 30 травня після серії вибухів знову спалахнула нафтобаза на території морського термінала. За даними моніторингових груп і супутникових знімків, зафіксовано щонайменше два потужні осередки пожежі.

Місцеві канали повідомляли про вибухи близько 03:20 та 03:33, після чого над об'єктом утворився густий дим, який тягнувся в бік моря майже на 10 кілометрів. Це вже не перша пожежа на цьому терміналі – раніше він також горів після атаки у квітні.