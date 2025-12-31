Щирі вітання та новорічний феєрверк: ГУР уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе

Дрони ГУР привітали росіян зі святами та уразили НПЗ і нафтовий термінал у Туапсе. Сталося це у ніч на 31 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням джерела у ГУР.

Які наслідки атаки на Туапсе?

Операція ГУР була реалізована спільно із ДПСУ.

Дрони атакували морський нафтовий термінал "Туапсе" та Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Під час атаки, зокрема, було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу.

Цей завод до сьогодні міг переробляти приблизно 12 мільйонів тонн нафти на рік.

Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу. Слава Україні!

– зазначив співрозмовник у воєнній розвідці.

Самі ж росіяни бурхливо реагували на атаку зі словами "Ялиночка, гори!"

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Туапсе: дивіться відео

Глава Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко повідомив, що унаслідок нічної атаки було пошкоджено газову трубу, мережу теплопостачання, морський кадетський корпус, психоневрологічний диспансер та Туапсинський гідрометеорологічний технікум, а також житлові будинки і квартири.

