Щирі вітання та новорічний феєрверк: ГУР уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе
- Дрони ГУР атакували НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе в ніч на 31 грудня, пошкодивши установку первинної переробки нафти та транспортні трубопроводи.
- Атака спричинила пошкодження газової труби, мережі теплопостачання та кількох будівель, включаючи морський кадетський корпус і житлові будинки.
Дрони ГУР привітали росіян зі святами та уразили НПЗ і нафтовий термінал у Туапсе. Сталося це у ніч на 31 грудня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням джерела у ГУР.
Які наслідки атаки на Туапсе?
Операція ГУР була реалізована спільно із ДПСУ.
Дрони атакували морський нафтовий термінал "Туапсе" та Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї Росії.
Під час атаки, зокрема, було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу.
Цей завод до сьогодні міг переробляти приблизно 12 мільйонів тонн нафти на рік.
Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу. Слава Україні!
– зазначив співрозмовник у воєнній розвідці.
Самі ж росіяни бурхливо реагували на атаку зі словами "Ялиночка, гори!"
Обережно, нецензурна лексика! Атака на Туапсе: дивіться відео
Глава Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко повідомив, що унаслідок нічної атаки було пошкоджено газову трубу, мережу теплопостачання, морський кадетський корпус, психоневрологічний диспансер та Туапсинський гідрометеорологічний технікум, а також житлові будинки і квартири.
Останні атаки на окупантів
У ніч на 31 грудня у російському Рибінську після атаки загорілися резервуари з пальним. Цей резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво належить ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву.
Партизани "Атеш" зруйнували залізничну логістику Росії біля Воронежа. Було знищено тепловоз, що перевозив російські вантажі на Куп'янський напрямок.
Увечері 30 грудня безпілотники також атакували кілька регіонів Росії. Через це у Підмосков'ї стався блекаут. Загалом без світла залишилися від 100 до 600 тисяч росіян.