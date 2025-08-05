У ніч проти 5 серпня українські дрони атакували Ростовську область. У кількох районах виникли пожежі.

За словами місцевих жителів, щонайменше 10 вибухів пролунали над містами Міллерове, Біла Калитва та у станиці Тацинська Ростовської області. Очевидці повідомляли про роботу ППО по українських безпілотниках та перебої з електропостачанням, передає 24 Канал.

Дивіться також У Росії один НПЗ повністю, а інший частково зупинили свою роботу після атак дронами, – Reuters

Що відомо про атаку дронів на Ростовську область 5 серпня?

У мережі писали, що на кількох вулицях у Міллеровому зникло світло. Компанія "Доненерго" заявила, що, мовляв, "сталося технологічне порушення в мережі суміжної мережевої організації, що призвело до часткового відключення споживачів".

Також місцеві розповіли, що після атаки в районі залізничної станції у станиці Тацинській спалахнула пожежа. У мережі чимало кадрів з цим полум'ям. Окремі телеграм-канали стверджують, що вони справді зняті на станції "Тацинська" біля червоної водонапірної вежі, за пожежею на кадрах зображено місцевий елеватор.

Приліт у станиці Тацинській: дивіться відео

"Бавовна" у станиці Тацинській: дивіться відео

Пожежа на залізниці у Ростовській області: дивіться відео

Вже вранці виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар уточнив, що регіон перебував під масованою атакою дронів. Під ударом були Білокалитвинський, Тацинський, Чертковський та Міллеровський райони.

"У хуторі Верхньоталівка Міллеровського району загорілася підстанція. Пожежу на площі 500 квадратних метрів ліквідовано", – заявив російський чиновник.

За пожежу на залізниці посадовець умовчав. Він лише зазначив, що нібито "у станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку".

До слова, у ніч проти 4 серпня дрони атакували Волгоградську область, уразивши залізничний вузол у Фролово.