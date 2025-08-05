Сили оборони України завдають ударів по російській залізниці. Зокрема у ніч на 5 серпня під масованою атакою безпілотників була Ростовська область, там спалахнула пожежа.

Саме залізницею Росія перекидає велику кількість техніки. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, зауваживши, що удари по ній продовжуються.

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Де Росія зосереджує техніку?

Техніка, яку отримують окупанти, вже поступає на фронт. Як наслідок, відчувається дуже сильний тиск на різних напрямках, зокрема на Покровському. Саме туди спрямовано найбільше російських резервів, тому дуже важливо знищувати логістичні ланцюги ворог.

З Уралу, Татарстану йде паливо, техніка на фронт. Далі все це заходить через Ростовский вузол, а звідти на Донбас. Інший шлях через Крим і тоді на Херсон.

Уже видно системність цих ударів. Це дуже важливо. Ми поставили завдання і продовжуємо знищувати російську логістику, тили. Головне продовжувати, бо щонайменше місяць росіяни перекидатимуть війська,

– сказав Роман Світан.

Логіка у діях ворога є. Окупанти не накопичують сили поруч з лінією фронту, бо розуміють, що там її швидко дістануть. Основні резерви Росія збирає за 2 – 3 тисячі кілометрів у районі Уралу. Саме звідти партіями її починають підтягувати туди, де тривають військові дії.

Саме на ті місця, де в України просідає оборона, Росія починає тиснути. Наприклад, поки була небепезка біля Сум, окупанти паралельно кинули сили на Покровськ. Врешті-решт ворог все-таки зміг там протиснути й здобути успіхи. Біля Покровська зараз серйозна небезпека через недостатню щільність військ. Ворог це бачить і спрямовує туди свої сили.

Нагадаємо, дрони 5 серпня атакували Ростовську область. Під ударом опинилися кілька районів. Згодом стало відомо, що виникла пожежа на підстанції, у частини вулиць зникло світло. Про влучання у залізницю місцева влада промовчала.