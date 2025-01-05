Окупанти знову скиглять через масовану атаку дронів: нібито "збили" 61 безпілотник

Вночі 5 січня у Росії прогриміли потужні вибухи. Окупанти скаржаться на масовану атаку дронів у кількох областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

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Що відомо про атаку дронів на Росію 5 січня

Окупанти марять нібито "збиття" 61 БпЛА. Зокрема, 37 дронів – над Ростовською областю, 20 – над Брянською, 2 – над Воронезькою, по одному – над Бєлгородською та Орловською.

Щоправда, криворука російська "Пе-Ве-О" уже традиційно відпрацювала настільки "успішно", що пошкоджені будинки та авто.

Губернатор Бєлгородщини заявив про атаку дронів на 3 населені пункти. У Грайвороні БпЛА начебто скинув вибуховий пристрій. За словами Гладкова, "пошкоджено скління". Також є пошкодження у селі Гора-Поділ.

У селі Нижнє Березове-друге Шебекинського округу загорілися 2 автомобілі та прибудова до будинку. Втім, постраждалих внаслідок атаки на Бєлгородщину нібито немає, наголосив губернатор.

Наслідки на Бєлгородщині / Фото з мережі

На місцях працюють оперативні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.