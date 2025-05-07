Вночі дрони атакували кілька військових підприємств Росії: у ЦПД пояснили їхню важливість
- Вночі 7 травня атаковано важливі підприємства ВПК в Росії.
- У Саранську уражено завод оптоволоконних систем, в Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування", також під атакою був "СПЛАВ".
Ніч проти 7 травня в Росії виявилася неспокійною. Так, на території країни-агресорки були атаковані важливі підприємства ВПК.
Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
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У Росії атаковані важливі підприємства ВПК
Цієї ночі у Саранську було уражено завод оптоволоконних систем – ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку.
Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні,
– розповів Коваленко.
В Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.
Його продукти активно використовуються під час війни в Україні,
– вказав керівник ЦПД.
Крім цього, вночі під атакою був "СПЛАВ". Коваленко вказав, що це головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.
Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті,
– зазначив він.
За словами Коваленка, підприємство має тісний зв'язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.