На Курщині українська авіація знищила позиції російських операторів дронів

Українська авіація у Курській області завдала удару по позиціях російських операторів дронів. Ймовірно, ЗСУ застосували високоточні авіабомби.

Саме з цієї бази росіяни запускали дрони по Сумщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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ЗСУ вдарили по позиціях російських дронарів на Курщині

Українські військові завдали прицільного авіаудару по позиціях російських операторів дронів у селі Олексіївка Курської області.

Згідно з оприлюдненим відео, авіація ЗСУ застосувала чотири високоточні авіабомби, які знищили будівлю, де базувалися російські військові. Момент удару фіксував український розвідувальний безпілотник. Саме з цієї локації окупанти запускали дрони для атак на прикордонні райони України, зокрема Сумщину.

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Цей авіаудар став черговим прикладом ефективної трансформації Повітряних сил України, які в умовах війни не тільки зберегли боєздатність, а й опанували нові високоточні засоби ураження. ЗСУ активно використовують модернізовані радянські літаки МиГ-29, Су-27, Су-24М і Су-25, озброюючи їх керованими бомбами західного зразка, такими як JDAM-ER, GBU-39 і французькі AASM Hammer.

Із початку 2025 року у бойові дії також починають залучати винищувачі F-16, що суттєво розширює оперативні можливості української авіації. За рахунок нового озброєння українські пілоти здатні точково знищувати ворожі командні пункти, склади, техніку та живу силу – як на окупованих територіях, так і вглибині російської прикордонної зони.