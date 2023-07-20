Утворилася вирва: у Росії заявляють про "бавовну" на аеродромі під Рязанню

Російські пропагандисти почали повідомляти, що аеродром в Рязанській області атакували "невідомі безпілотники". Також під час цього "обстрілу" нібито утворилась вирва в районі стоянки літаків.

У ніч проти 20 червня, ймовірно, в районі авіаційної бази у Рязанській області, що на Заході Росії, було неспокійно. З посиланням на ворожі телеграм-канали 24 Канал інформує про те, що аеродром атакували безпілотники.

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Що відомо про "бавовну"

Як пишуть пропагандисти, перші вибухи прогриміли близько 03:00. Їх чули місцеві жителі.

Згодом з'явилася інформація про вирву на стоянці літаків у Московському районі області, діаметром 10 сантиметрів і 1,5 сантиметра глибиною.

За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом,

– написала одна з російських інформаційних помийок.

Окрім того, у звичній для себе манері пропагандисти запевнили, що нібито "руйнувань і постраждалих немає".

В окупантів все більше проблем

Варто сказати, що "бавовна" все частіше навідується до загарбників. Зокрема, до тимчасово окупованого Криму.

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