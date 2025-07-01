Вночі низка регіонів Росії була під атакою дронів: окупанти повідомляють про 86 "збитих" БпЛА
- Вночі 9 червня Росія зазнала атаки дронів у різних регіонах, включаючи Москву, де збили 2 дрони, і закрили аеропорти.
- Російське Міноборони повідомило про збиття 86 українських БпЛА у 9 областях, зокрема 23 дрони у Курській області, де були постраждалі.
- У Підмосков'ї та інших регіонах чули вибухи, а моніторингові телеграм-канали відзначали ширшу географію атак.
Поки Росія тероризувала Україну дронами і ракетами, їй самій спалося не спокійно. Про атаку БпЛА повідомляли вночі 9 червня у низці регіонів країни-агресорки, зокрема у Москві.
Біля Москви вночі збили, за словами російської влади, 2 дрони, хоча і через це довелося закрити аеропорти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та російські телеграм-канали.
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Росію вночі атакували дрони
Міноборони Росії повідомило про "збиття" 86 українських БпЛА у 9 областях Росії. Серед них Московська область – 4 БпЛА. Найактивніше було у Курській області, де нібито збили аж 23 дрони.
Близько опівночі мер Москви Сергій Собянін повідомив у соцмережах про знищення двох дронів, що прямували до міста. За його словами, уламки кудись впали, наразі там працюють відповідні служби.
Через це Росавіація тимчасово призупиняла роботу аеропорту Шереметьєво, а раніше двічі обмежувала польоти в аеропорту Калуги.
Момент ймовірного збиття дрона у Підмосков'ї: дивіться відео
У Підмосков'ї чули вибухи: дивіться відео
Також губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що над регіоном було збито два безпілотники, запевнивши, що ніхто не постраждав і пошкоджень немає.
Офіційно російська влада, м'яко кажучи, стримана в оцінках наслідків ударів БпЛА по своїй території. Втім, протилежну картину демонструють новинні місцеві телеграм-канали.
Так, повідомлялося про 2 вибухи у Зеленограді, що під Москвою. У Підмосков'ї загалом чули до 10 вибухів. Вибухи також чули у містах Тулі, Алексині та Рязанській області.
У Курській області, схоже, російська ППО не була така успішна, як любить писати російське Міноборони. Повідомляється про 2 постраждалих.
У Курській області, БпЛА, ймовірно, влучили по агропідприємству: дивіться відео
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ширшу географію атак. "Радар по всій Росії" зафіксував збиття дрона в районі Тули, а "Радар.ру" інформував про гучні вибухи в Липецьку. Обидва ресурси попереджали про повітряну загрозу в кількох інших регіонах Росії.