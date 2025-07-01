Вночі низка регіонів Росії була під атакою дронів: окупанти повідомляють про 86 "збитих" БпЛА

Поки Росія тероризувала Україну дронами і ракетами, їй самій спалося не спокійно. Про атаку БпЛА повідомляли вночі 9 червня у низці регіонів країни-агресорки, зокрема у Москві.

Біля Москви вночі збили, за словами російської влади, 2 дрони, хоча і через це довелося закрити аеропорти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та російські телеграм-канали.

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Росію вночі атакували дрони

Міноборони Росії повідомило про "збиття" 86 українських БпЛА у 9 областях Росії. Серед них Московська область – 4 БпЛА. Найактивніше було у Курській області, де нібито збили аж 23 дрони.

Близько опівночі мер Москви Сергій Собянін повідомив у соцмережах про знищення двох дронів, що прямували до міста. За його словами, уламки кудись впали, наразі там працюють відповідні служби.

Через це Росавіація тимчасово призупиняла роботу аеропорту Шереметьєво, а раніше двічі обмежувала польоти в аеропорту Калуги.

Момент ймовірного збиття дрона у Підмосков'ї: дивіться відео

У Підмосков'ї чули вибухи: дивіться відео

Також губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що над регіоном було збито два безпілотники, запевнивши, що ніхто не постраждав і пошкоджень немає.

Офіційно російська влада, м'яко кажучи, стримана в оцінках наслідків ударів БпЛА по своїй території. Втім, протилежну картину демонструють новинні місцеві телеграм-канали.

Так, повідомлялося про 2 вибухи у Зеленограді, що під Москвою. У Підмосков'ї загалом чули до 10 вибухів. Вибухи також чули у містах Тулі, Алексині та Рязанській області.

У Курській області, схоже, російська ППО не була така успішна, як любить писати російське Міноборони. Повідомляється про 2 постраждалих.

У Курській області, БпЛА, ймовірно, влучили по агропідприємству: дивіться відео

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ширшу географію атак. "Радар по всій Росії" зафіксував збиття дрона в районі Тули, а "Радар.ру" інформував про гучні вибухи в Липецьку. Обидва ресурси попереджали про повітряну загрозу в кількох інших регіонах Росії.