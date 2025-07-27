Щорічний парад на день ВМФ у Санкт-Петербурзі скасували через "найбільшу атаку дронів"
Ленінградська область 27 липня зазнала масштабної повітряної атаки – в регіоні фіксували понад десять безпілотників. У Санкт-Петербурзі мав відбутися військово-морський парад, але його скасували з міркувань безпеки.
Раніше таких атак область не зазнавала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Агентство".
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Як атака БпЛА змусила росіян скасувати парад флоту у Санкт-Петербурзі?
Губернатор області Олександр Дрозденко оголосив про повітряну тривогу о 06:35, а вже через годину Росавіація ввела обмеження на роботу аеропорту Пулково. За словами Дрозденка, до 10:00 було знищено понад десять дронів. Їхні уламки впали в Ломоносовському районі, Гатчині та на його околицях. У Ломоносовському районі внаслідок падіння одного з безпілотників спалахнула пожежа, ймовірно, є 1 постраждала.
Згодом кількість збитих дронів зросла – уламки дронів упали під Кінгісеппом і на території промзони в Приморську. Через обмеження в аеропорту Пулково, за інформацією російських ЗМІ, було затримано понад 100 рейсів.
Міноборони Росії у своєму зведенні вказало загальну кількість збитих дронів по країні – 99, однак про атаку на Ленінградську область не згадало. Основний удар, за заявою військових, припав на Брянську область.
Найбільша атака безпілотників на Ленінградську область відбулася в день російського ВМФ, коли в Санкт-Петербурзі був запланований великий військово-морський парад. Однак всі заходи було скасовано вперше з 2017 року, коли парад почали проводити щорічно.
Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив це "загальною ситуацією та міркуваннями безпеки".
Нагадаємо, дрони атакували Ленінградську область 27 липня. У зв'язку з цим у петербурзькому аеропорту Пулково тимчасово припинили зліт та посадку літаків.