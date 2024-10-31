Кармічна розплата за Харків: у російському Черкеську вибух знищив кілька квартир

У російському місті Черкеськ вранці, 31 жовтня, стався вибух побутового газу в п'ятиповерхівці. Загинуло 4 осіб, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомили в місцевому міністерстві надзвичайних ситуацій. Стан кількох потерпілих медики оцінюють як важкий.

Читайте також Чим та звідки Росія вдарила по Харкову: у прокуратурі повідомили деталі обстрілу міста

Подробиці інциденту

Прокуратура міста Черкеськ зазначила, що близько 6-ї години ранку у квартирі на п'ятому поверсі спалахнула газоповітряна суміш. Унаслідок вибуху загинули двоє людей, ще 11 постраждали.

У російських ЗМІ додають, що через вибух із будинку довелося евакуювати 52 мешканців. Зруйнована конструкція четвертого та п’ятого поверхів, вибиті вікна в сусідній п’ятиповерхівці, а також уламки пошкодили автомобілі, що стояли у дворі.

Очевидці розповідають, що жителі верхніх поверхів вибиралися з квартир через вікна, ризикуючи життям, щоб врятуватися від завалів. На місце події терміново прибула група рятувальників. Для тимчасового проживання постраждалих організували спеціальний центр, де їх забезпечують всім необхідним.

Причини вибуху та версії

Попередньо, одна з версій трагедії пов’язана з пенсіонеркою, що проживала у квартирі, де стався вибух. За словами сусідів, вона мала психічні розлади, часто конфліктувала з іншими мешканцями будинку, а в її квартиру не допускали ні газовиків, ні поліцейських. Сусіди також повідомляли, що жінка викидала сміття прямо з вікна.

На місці продовжують працювати 67 рятувальників та 22 одиниці техніки. Наразі доступ до зони вибуху обмежений. Вже порушено кримінальну справу, проводяться слідчі дії.

Рятувальники дістають тіла людей: дивіться відео

До слова, вночі 30 жовтня у Харкові ворог завдав удару по багатоповерхівці, внаслідок чого загинуло двоє осіб та 34 отримали поранення. Удар росіяни здійснили керованою авіабомбою, зруйновано 3 та 4 поверхи будинку в районі Салтівки.