У Тульській області дрон прилетів у паливно-енергетичний об'єкт
10 вересня 2024, 04:59Читать новость на русском
Пропагандисти пишуть, що "збитий" український дрон впав на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Це сталося вночі 10 вересня у Тульській області Росії.
Який саме з об'єктів енергетики Тульської області став місцем "падіння уламків" – поки не відомо. Місцеві служби повідомляють, як зауважив 24 Канал, що ніхто не постраждав.
Цієї ж ночі У Підмосков'ї пролунала серія потужних вибухів, аеропорти закрили через атаку БпЛА
Ба більше, "технологічний процес та подання ресурсу споживачам не порушено, ситуація на контролі". І ще, мовляв, 2 дрони збили без наслідків.
Коротко про атаку дронів на Росію 10 вересня
- Уночі 10 вересня, як визнає російська влада, на кілька областей Росії здійснена "одна з наймасовіших" атак безпілотниками.
- Скажімо, з Брянської області губернатор повідомляв про аж 59 збитих дронів. Ще близько десятка БпЛА дісталися Підмосков'я, схожа інформація надходила з Калузької області.
- Станом на 5 ранку у мережі багато фото та відео падіння уламків, прольоту дронів та роботи ППО.