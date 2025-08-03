У Росії дівчата зняли відео на тлі палаючої нафтобази у Адлері. Їх затримали силовики.

Російські активісти вимагають у них вибачень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як дівчата розважалися на тлі палаючої нафтобази в Адлері?

21-річну Дашу та 19-річну Каріну доставили до відділку поліції. Вони знімали відео для TikTok на тлі палаючої нафтобази в Адлері під пісню "Малиновий світанок" ("Малиновый рассвет"). Також затримали хлопця, який є на відео.

Відео розлетілося мережею, російські активісти вимагали у дівчат вибачень.

Дівчина, яка знімала відео тепер змушена оплачувати штраф у розмірі до 30 тисяч рублів. Вона визнала провину та сказала, що на момент зйомки була у стані сп'яніння.

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До слова, пожежу на нафтобазі в Адлері гасили аж 12 годин. Вона розташована поблизу аеропорту Сочі, там зберігалося авіапальне. Тепер літаки змушені робити додаткові посадки в інших аеропортах, щоб дозаправитися.



Нафтобаза біля Сочі після атаки БпЛА / Фото із соцмереж