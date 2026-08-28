БпЛА завітали на "Енгельс-2": відео атаки на авіабазу
Вночі Росію знову атакували дрони. Зокрема, під прицілом опинився аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області.
Мешканці Енгельса всю ніч повідомляли про вибухи та велику кількість дронів над містом, публікуючи відповідні кадри, пише Supernova+.
Що відомо про атаку на Енгельс
За попередніми даними, в атаці задіяні безпілотники, ймовірно, типу ZTK-150.
Росіяни стверджують, що їм вдалося нібито перехопити кілька БпЛА.
Увага, нецензурна лексика! Атака на Саратовську область: дивіться відео
Увага, нецензурна лексика! Вибухи у Саратовській області: дивіться відео
Втім, зафіксовані й удари на території авіабази.
Попри атаку, літаки продовжують здійснювати вильоти. Ймовірно, однією з цілей міг стати гелікоптерний майданчик на території авіабази.
Увага, нецензурна лексика! Атака на Саратовську область: дивіться відео
Увага, нецензурна лексика! Атака на Саратовську область: дивіться відео
Нагадаємо, що вранці 28 серпня російське місто Ярославль, де є НПЗ, теж опинилося під ударами дронів. У місті прогриміли вибухи. Над місцем прильоту утворилася хмара диму.