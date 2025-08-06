У Брянську чули низку вибухів: місто атакують дрони
- З 05:00 у Брянську пролунало понад 10 вибухів через атаку дронів, збито кілька БпЛА.
- Ймовірною ціллю атаки стала місцева нафтобаза, в районі якої здійнявся стовп чорного диму.
У російському Брянську пролунала серія вибухів. Повідомляється, що з 05:00 місто атакують дрони.
Пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Дивіться також Росіяни скаржаться на вибухи у Ростовській області: під атакою дронів знову опинилася залізниця
Що відомо про атаку дронів на Брянськ?
З 05:00 Брянськ, за повідомленнями телеграм-каналів, атакують дрони. У місті чули вже понад 10 вибухів. Повідомляється про збиття кількох БпЛА.
Після падіння уламків одного з дронів над одним з районів міста здійнявся стовп чорного диму.
Брянськ атакували БпЛА: дивіться відео
Вибухи чують і в інших районах області. Про наслідки й постраждалих не повідомлялося.
Ціллю атаки, ймовірно, стала місцева нафтобаза. Саме в районі неї і здіймається густий дим.
У Брянську чули вибухи: дивіться відео