Під ударом знову танкери: росіяни ниють про масовану атаку на Ростовську область і не тільки

Росію у ніч на 12 липня знову атакували дрони. Зокрема, над Ростовською областю було знищено нібито понад 20 БпЛА.

Без наслідків не минулося. Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Які наслідки атаки?

За словами Слюсаря, обстрілу зазнали міста Таганрог, Каменськ-Шахтинський та ближні райони.

Уламки БпЛА було виявлено на трасі М4 "Дон" на 885 кілометрів у напрямку на південь. Рух на цій ділянці перекрито. На місці працюють сапери.

Постраждалих, як стверджується, немає.

Водночас унаслідок атаки пошкоджено танкер під час заходу до Азово-Чорноморського морського каналу.

Пожежа, що виникла, нібито уже локалізована. Судно було порожнім.

Постраждалих також нібито немає.

Окрім того, був удар й по Новоросійську Краснодарського краю.

Ми можемо підтвердити успішну атаку БЕК (морських дронів – 24 Канал) по танкеру тіньового флоту на рейді біля берегів порту Новоросійськ,

– зазначили у Supernova+.

До слова, вночі спалахнув Сизранський НПЗ. Удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства.