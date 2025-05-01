У Тулі дрони могли влучити по заводу: там радіють через незапланований "вихідний"
- У Тулі дрони, ймовірно, влучили по місцевому заводу, спричинивши вибухи та масове відключення світла в декількох містах області.
- Атаки дронів також відбулися в інших регіонах Росії, серед них Московська область та місто Єлабуга в Татарстані.
В ніч проти 26 травня у російській Тулі було неспокійно. Місцеві публікували відео вибухів – ймовірно, ціллю став місцевий завод.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російської ЗМІ.
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Що відомо про удари по Тулі
Так, звечора 25 травня Тулу атакували "невідомі" безпілотники, повідомлялося про роботу ППО. За словами місцевих, у місті чули щонайменше 14 вибухів.
Ймовірно, не обійшлося й без наслідків – відомо про влучання принаймні одного з дронів по російському заводу.
Дрон вдарив по заводу у Тулі: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)
Окрім цього, жителі кількох міст Тульської області повідомляють про масове відключення світла. Блекаут охопив Алексин і кілька районів обласного центру. Російські ЗМІ стверджують, що причина "невідома".
Атака дронів на Тулу: дивіться відео
Зауважимо, що приблизно у той же час дрони атакували й інші регіони Росії. План "Ковьор" вводили у московських аеропортах Домодєдово, Жуковський, нижньогородському Стригіно та у вологодському Череповці.
Також ударні безпілотники атакували російське місто Єлабуга у Татарстані. Варто зазначити, що саме там розміщений завод з виробництва "Шахедів".