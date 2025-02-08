Україна пошкодила понад 30% паливних підприємств Росії, – ексміністр енергетики

Удари безпілотниками по Росії дають свої результати. Там поступово наростають проблеми з переробкою нафти. Але ще є по чому працювати.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков, зауваживши, що Україна вже тривалий час ефективно працює по підприємствах паливно-енергетичного комплексу Росії. Кожен влучний удар поступово погіршує ситуацію для окупантів.

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Як удари безпілотниками впливають на Росію

Як наголосив Плачков, удари по таких підприємствах зменшують обсяг переробки нафти. Відповідно російська армія має труднощі з постачанням нафтопродуктів. Також це змушує окупантів перекидати деякі системи ППО з фронту, аби захисти важливі об'єкти.

Йде дефіцит нафтопродуктів. Особливо в європейській частині Росії. Ціни зростають. Але потенціал Росії, на жаль, ще великий. Думаю, що ми пошкодили десь 30% таких підприємств. Можливо, цифра ближча до 40%. Але, за орієнтовними підрахунками, виробництво зменшилось десь на рівні 20%,

– сказав Плачков.

Росія має підприємства, які можуть компенсувати цей дефіцит. Але проблеми поступово наростають. Є труднощі з тою ж логістикою постачання нафтопродуктів до окупантів.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ повідомив, що за пів року вдалося провести більш ніж 220 операцій вглиб території Росії. Туди запустили понад 3,5 тисячі різних засобів.

Також не варто забувати про Мозирський нафтопереробний завод в Білорусі, який також забезпечує потреби російських окупантів.

Такі удари значно послаблюють можливості Росії щодо забезпечення військ. Також зменшуються надходження в бюджет. Тому це дієво та ефективно. Такі удари потрібно продовжувати,

– зазначив Плачков.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого безпілотники уразили нафтобазу у Краснодарському краї. Очевидці оприлюднили фото та відео з місця прильоту.