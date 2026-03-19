Виробити ракети тепер не так то просто: Коваленко розкрив деталі серйозних проблем у росіян

Унаслідок вдалих діпстрайків у росіян поступово виникають окремі складнощі з виробництвом бойових частин до боєприпасів різного типу. Йдеться також і про ракети.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Які проблеми у росіян з виробництвом ракет?

Андрій Коваленко наголосив, що за місяць під ударом було щонайменше 5 підприємств хімічної промисловості ворога, по декілька разів кожне. Вони залучені у процесі виробництва боєприпасів та ракет, причому без них воно неможливе як таке.

Окрім цього, атаковані виробники мікроелектроніки, також Воткінський завод, що робить "Іскандери", "Орешник" та інші ракети. Все це впливає на логістику виробництва, постачання на фронт і збиває плани росіян,

– пояснив керівник ЦПД.

Лейтенант зауважив, що насправді єдиний дієвий спосіб зупинити Росію – це зупинити їхній військово-промисловий комплекс.

"Звісно, Росія отримує боєприпаси від КНДР, але логістику інтенсивної війни без власного ВПК країна-агресорка не вивезе", – резюмував Коваленко.

