Вісім регіонів під ударом: вночі на Росію летіло майже 100 дронів
28 лютого, 08:46
Оновлено - 08:48, 28 лютого

Вісім регіонів під ударом: вночі на Росію летіло майже 100 дронів

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія та Крим зазнали атаки дронів, що призвело до закриття аеропорту в Калузі.
  • Російські ЗМІ стверджують, що ППО нібито збило 97 дронів, а Кримський міст був перекритий для автотранспорту на другу ніч поспіль.

Ніч проти 28 лютого у низці регіонів Росії та тимчасово окупованому Криму видалась неспокійною. Подекуди лунали вибухи, а аеропорт в Калузі призупинив польоти через атаку дронів.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, зокрема SHOT.

Дивіться також Ракети "погасили світло" в Бєлгороді: там серйозно пошкоджено енергетику

Як Росія намагалась відбивати нічну атаку?

Росіяни стверджують, що уночі 28 лютого чули вибухи через нібито роботу ППО. Так, за їхніми даними, 2 безпілотники начебто збито над територією Ульяновського муніципального округу та на околицях Калуги.

Також вибухи прогриміли у передмісті Тули, Узлової та Новомосковська. Місцеві кажуть, що бачили спалахи в небі та дим. 

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв також рано вранці попереджав про невідомі БпЛА в регіоні. Згодом російська влада запевнила, що попередньо невідомо про постраждалих чи руйнування.

Загалом, за даними російського міноборони, атаку відбивали у 8 областях, а збито чи перехоплено було нібито 97 дронів. Найбільше з них – над тимчасово окупованим Кримом.

Що не працювало через загрозу?

Тим часом Росавіація повідомила, що аеропорт Калуга призупинив прийом і випуск літаків.

"Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", – додали росіяни.

Другу ніч поспіль окупанти перекривали Кримський міст для руху автотранспорту. А у телеграм-каналі "Кримський міст" закликали тих, хто поруч із ним, "зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників".

Наслідки попередніх вибухів в Росії та на ТОТ

  • Також вночі 28 лютого зафіксували падіння "уламків" БпЛА на території НПЗ "Албашнефть" у Краснодарському Краї. Там спалахнув один з резервуарів.

  • У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по тимчасово окупованій Луганщині 27 лютого. Там під ударом була нафтобаза "Луганська", де спалахнула сильна пожежа. 

  • Також тієї ночі вибухи пролунали у Бєлгороді. Російський губернатор Гладков стверджував, що нібито ракетних ударів завдали по енергетиці регіону. Внаслідок цього там були перебої зі світлом, водою і теплом.