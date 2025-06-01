Вибухи лунають у Росії та Криму: ймовірно, атаковано завод дронів "Атлант АЕРО" у Таганрозі

У Росії повідомляють про вибухи та роботу ППО у Таганрозі та Ростові, неспокійно у у тимчасово окупованому Криму. У Таганрозі, ймовірно атакований завод дронів "Атлант АЕРО".

На відео чутно потужні вибухи у Таганрозі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Вибухи лунають по Росії

У російському Таганрозі повідомляють про прильоти ударних БпЛА по заводу "Атлант АЕРО". Це підприємство виготовляє безпілотники, а також космічне та подібне йому обладнання. На території заводу пожежа.

У ЦПД додали, що цей завод залучений до проєктів з виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

Потужні вибухи у російському Таганрозі: дивіться відео

У Ростові також неспокійно. Повідомляють про атаку дронів на нафтобазу.

БпЛА вдарили по нафтобазі у Ростові: дивіться відео (обережно, лайка!)

Тим часом кримські телеграм-канали повідомляють про БпЛА над Джанкоєм. У місті, як стверджується, працює ППО. Вибухи також чують у Керчі.