Окупанти заявляють про масштабну атаку дронами: під Москвою були перебої в аеропортах

Російські громадяни бідкались через нібито атаку дронами. Вороги говорили про вибухи та буцімто роботу ППО в Тулі.

Також окупанти знову оголосили про затримку рейсів у Москві – росіяни знову оголошували план "Килим". Окрім того, говорили про вибухи й у Криму, зокрема – в районі мису Фіолент та Балаклави, пише 24 Канал, посилаючись на слова пропагандистів та місцевих мешканців у чатах.

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Що відбулось в Тульській області Росії

Перед опівніччю проти 25 вересня мешканці Тульської області Росії скаржились на вибухи. Вони писали про нібито збитий безпілотник та роботу ППО.

Згодом місцева влада таки підтвердила традиційну версію росіян, що нібито в регіоні збили дрон. Окрім того, як завжди, руйнувань та потерпілих буцімто не було.

Проте росіяни так розпереживались, що аж запровадили свій вже типовий план "Килим" в аеропорту Домодєдово, а також Жуковському та Тульському аеропорту. У першому – затримали на приліт та виліт 14 рейсів, ще 3 – скасували.

Російський аеропорт Внуково продовжував свою роботу, проте там таки скасовували один рейс та затримували два.

Вранці окупанти заявили, що збили два дрони над Суражським районом. В росіян знову ж таки "постраждалих та руйнувань немає".

Що відбувалось в Криму

Місцеві мешканці орієнтовно перед опівніччю 25 вересня заявили про вибухи в районі мису Фіолент та Балаклави, що у Криму. Також говорили, що нібито знову працює ППО ворогів.

Крим відбиває наліт безпілотників. На півночі та Арабській стрілці півострова (східна частина) повідомляли про 6 – 10 дронів з Херсонського напрямку,

– говорили пропагандисти.

Окрім того, орієнтовно о 2 ночі 25 вересня місцеві мешканці повідомили про гучний вибух у Севастополі.

Росіяни заявили, що нібито безпілотник ЗСУ намагався атакувати військовий аеродром Халіно у Курській області вранці 24 вересня. Проте, за даними росіян, його нібито збили й він впав біля резервуарів з паливом.