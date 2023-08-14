"Гарячий вечір" у Росії: на нафтовому родовищі пролунали вибухи, а в Махачкалі – горить АЗС
У Росії увечері 14 серпня пролунали вибухи у різних регіонах. На Талінському нафтовому родовищі у Нягані пролунали 2 вибухи, а згодом стало відомо, що у Махачкалі вибухнула АЗС і почалася масштабна пожежа.
Відомо, що унаслідок вибухів є загиблі та постраждалі. Що відомо про події у Росії – передає 24 Канал.
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На нафтовому родовищі пролунало 2 вибухи
Російські телеграм-канали повідомляють, що на Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих та 5 постраждалих. Ще дві особи розшукують.
У мережі шириться інформація, що чотири людини перебувають у важкому стані після вибухів на родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Вони отримали приблизно 70% опіків тіла.
Після вибухів на території родовища сталася пожежа. Що стало причиною – офіційно не повідомляють. Пропагандисти припускають, що вони сталися під час проведення пускових робіт на гнучкій насосно-компресорній трубі.
Що відомо про нафтове родовище
Дивіться на карті, у якому місті лунали вибухи
У Махачкалі пролунав потужний вибух
У Махачкалі пролунав вибух в районі нафтобази. Він був такої сили, що його чули у багатьох районах міста.
Пожежа у Махачкалі після вибуху: дивіться відео
Згодом пропагандисти повідомили, що вибух стався на автосервісі, а згодом вогонь охопив АЗС, яка розташована поруч. Місцеві жителі у мережі повідомляють, що спалахнуло близько 10 автівок.
Пожежа на АЗС: дивіться відео
Також мережею шириться інформація, що унаслідок вибуху на АЗС загинуло щонайменше 5 осіб, близько 20 – поранені. Офіційно влада не коментувала події.
На місце подій прибули рятувальники й правоохоронці: дивіться відео
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