Міноборони сказало, скільки коштів пішло на дронову "бавовну" у Росії

Українські далекобійні безпілотники продовжують стабільно псувати окупантам настрій і нищити військові об'єкти на території самої Росії. У Міноборони розкрили, скільки коштів витратили на закупівлю дронів у 2024 році.

За словами директора департаменту закупівель Гліба Канєвського, цьогоріч Міноборони витратило 50 мільярдів гривень на купівлю безпілотників, передає 24 Канал.

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Скільки коштів пішло на творців "бавовни" у Росії

Відомо, що Агенція оборонних закупівель законтрактувала й сплатила аванси за дрони "deep strike" на 20 мільярдів гривень.

Канєвський уточнив, що довгострокові контракти на виготовлення далекобійних БПЛА вже отримало п’ять українських компаній.

Нагадаємо, що вітчизняні дрони здатні вражати цілі на відстані у понад 1000 кілометрів від лінії зіткнення. Їх активно використовують для атаки у глибокому ворожому тилу.

Загалом у 2024 році АОЗ профінансувала закупівлю зброї на 300 мільярдів гривень, серед яких 50 відсотків – контракти з вітчизняними виробниками.

Канєвський вважає, що незабаром, окрім Міноборони, у дронове виробництво України надходитимуть міжнародні інвестиції. Іноземців привабить те, що у нас буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти.

До слова, у вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що Україна перетнула позначку в 100 виготовлених ракет. Понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї, зокрема артилерії та дронів, для ЗСУ.