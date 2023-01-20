Хороший знак, – Жданов пояснив, навіщо Росія виставляє "Панцирі" на дахах адмінбудівель

Росіяни усвідомлюють, що ураження військових об'єктів на території їхньої країни цілком можливе. Вони вже почали до цього готуватися, встановлюючи системи захисту на дахах адмінбудівель.

Це означає, що міф про нездоланну російську ППО, який існував до вибухів на аеродромі "Енгельс", остаточно зруйнований. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Вибухи у Москві стануть катастрофою для Кремля

Напередодні у Росії прийняли рішення щодо стягування в район Москви ЗРК "Бук", Тор" (середній радіус дії) і С-400 (дальній радіус дії).

Зараз ми спостерігаємо останній крок – ЗРК ближнього радіуса дії. Тобто Москва з нуля будує глибокоешелоновану протиповітряну оборону. Значить вони вважають, що у московському небі цілком можуть з'явитися літаки іншої країни,

– стверджує Жданов.

Здебільшого така система розрахована на протидію дронам та літакам. Про ракети не йдеться.

"В "Енгельс" щось прилетіло. Можливо, завтра у будівлю фсб на Луб'янці теж щось прилетить. Ба навіть у сам Кремль", – каже Жданов.

Сьогодні Росія офіційно визнала повну відсутність стаціонарної системи ППО країни. Вони передбачають те, що до Москви можуть долетіти якісь літальні апарати.

Це дуже хороший знак. Вони не розраховують завтра на остаточну перемогу у цій війні,

– наголошує військовий експерт.

На думку Жданова, ураження військових об'єктів у Москві та на околицях може спричинити соціальний вибух у Росії. У цих людей культ армії та віра у те, що вона непереможна – надзвичайно потужні. Росіяни досі не можуть змиритися з тим, що вони пішли з Київщини та залишили Херсон. Там лунають зауваження з критикою на адресу керівництва держави-агресорки.

"Якщо у Москві щось "рване" – це стане катастрофою для політичного керівництва Росії. І вона, до речі, вплине на внутрішньополітичну ситуацію в країні",– підсумував Жданов.

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