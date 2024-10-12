Росіяни будуть змушені зупинити просування: що для цього потрібно зробити Україні

Для просування на лінії фронту росіянам важливе забезпечення армії зброєю, боєприпасами та паливом. Для того, щоб змусити зупинити ворожі наступи Україні потрібно прийняти рішення, яке залежить від США.

Мовиться про тривалі удари по військових об'єктах на території Росії, важлива також їхня кількість. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що в такий спосіб нашій державі вдасться змінити структуру забезпечення окупантів.

Дивіться також Де Росія атакувала літаками, які були на ураженій авіабазі "Ханская"

Що потрібно зробити Україні для припинення російського наступу

За словами голови Українського центру, удари в глиб Росії є дуже важливими, вони можуть змінити ситуацію на лінії фронті. Саме тому президент України Володимир Зеленський та вся дипломатична команда щодня працює з усіма ключовими особами Європи та США для дозволів на ці удари західною зброєю.

Нашим завданням є показати український внесок у довгострокову регіональну європейську безпеку. Військове посилення України – це нівелювання російської загрози,

– зауважив Кузан.

Він пояснив, що українське командування має список конкретних цілей на території Росії, після ураження яких ми зможемо паралізувати угрупування ворога. Нещодавні приклади уражень показали, який це має вплив на російське забезпечення та резерви.

Зауважте! Аналітики інституту вивчення війни підкреслюють важливість швидкого надання дозволу Заходу на використання своєї зброї по території Росії, щоб максимально використати вразливість окупантів. Експерти наголошують на потребі масштабних ударів для зниження можливостей Росії на всьому театрі бойових дій в Україні.

"Для прикладу, ураження нафтобази у Феодосії спричинило зміну структури забезпечення російської армії в Криму. Тепер вони користуються мобільним автотранспортом для забезпечення своєї військової техніки паливом. Є навіть розпорядження не затримуватись на одній локації більше, ніж 12 годин через ризик прильотів", – зазначив голова Українського центру.

В Криму росіяни вже відчувають проблеми з паливом та забезпеченням. Однак, за словами Кузана, щоб це були непоодинокі інциденти, які Росія все ж може подолати, такі удари потрібно завдавати протягом тривалого часу й одразу по кількох десятках цілей.

Це б справді дезорганізувало логістику ворога в питаннях забезпечення палива, зброєю та боєприпасами. Тоді поступово росіяни були б змушені зупинити своє просування,

– підкреслив голова Українського центру.

Нагадаймо, що нещодавно Україна вразила російські склади з боєприпасами у Торопці та Тихорецьку. Крім того, дрони атакували 67 арсенал ракетно-артилерійського управління біля Карачева Брянської області, на складі зберігалися боєприпаси з КНДР та керовані авіаційні бомби.