У російському Орлі зникло світло під час ракетної атаки: гучно було й в інших регіонах
- У російському місті Орел під час ракетної атаки на ТЕЦ було зафіксовано перебої з електропостачанням.
- Вибухи також чули жителі Ростова і Воронежа.
Уночі 19 грудня в Росії було гучно. Під ракетною атакою, зокрема, опинилася ТЕЦ в Орлі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Дивіться також Серія вибухів прогриміла у Слов'янську-на-Кубані у Росії: під ударами, ймовірно, місцевий НПЗ
Що відомо про атаку на Росію?
Низка телеграм-каналів розповіла про атаку невідомих ракет на міста Росії. Зокрема, гучно було в Орлі.
В Орлі пролунали вибухи: дивіться відео свідків
Моніторингові ресурси заявляють, що під ударом була орловська ТЕЦ. Під час атаки у місті зафіксували перебої з електропостачанням. Світло також зникло у Ростові.
У мережі показали момент удару по Орлу: дивіться відео очевидців
Гучно було й в Ростові: дивіться відео
Вибухи чули жителі Воронежа: дивіться відео свідків
Де в Росії атакували останнім часом?
Нагадаємо, що у Ростовській області Росії безпілотники атакували, спричинивши вибухи в Ростові-на-Дону, Батайську та Таганрозі, при цьому загинуло двоє членів екіпажу судна.
У міноборони ворога заявили про знищення 47 українських дронів, але Україна поки що не коментувала ці повідомлення.
Крім того, Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані, а також по нафтобазі "Николаєвская" в Ростовській області Росії.