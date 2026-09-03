Абсолютно дзеркальні дії: у Зеленського розповіли, як блокуватимуть російський авіапростір

Росія знову пішла на ескалацію у війні проти України. Кількість ракетних та дронових атак з боку ворога суттєво зросла. Україна буде діяти дзеркально.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, ми всі зараз перебуваємо на етапі ескалації. Росія суттєво посилила обстріли нашої держави. Відповідно й Україна посилить свої дії, аби таки змусити Кремль піти на припинення війни.

Що буде з російським авіапростором?

Як наголосив Подоляк, все це створить серйозну небезпеку для цивільної авіації в Росії. Україна тут діє згідно з міжнародним правом. Тому й довелося офіційно звернутися до Міжнародної організації цивільної авіації, що таким літакам небезпечно перебувати в повітряному просторі Росії.

Путін розповідає всяку маячню. Але Україна не збирається знищувати літаки цивільної авіації. Це зрозуміло. Ми розуміємо, що виникає небезпека для міжнародних авіаліній. Їм потрібно вирішити, чи готові вони йти на такі ризики, які сьогодні виникають в повітрі Росії. Чи все ж вони готові зупинити авіасполучення з РФ, що є об'єктивним наслідком цього етапу війни. Адже кількість дронів буде збільшуватися,

– підкреслив Подоляк.

Що очікує на Росію найближчим часом: дивіться відео 24 Каналу

Уся ця ситуація впливатиме на російську економіку та можливість здійснювати управлінські функції. Проблеми виникнуть і на тих аеродромах, якими користується Путін та інші представники його режиму. Україна робитиме усе, аби змусити Росію припинити війну.

Усі ці заклики Росії сісти за стіл переговорів не працюють. Працює лише примус Росії. Він має бути паритетним. Тому кількість дронів над Росією зростатиме. Має летіти не 400 дронів щоночі по РФ, а 1000 та більше,

– наголосив Подоляк.

Додамо, Михайло Подоляк розповів, що очікує на Росію взимку. Цікаво, що в Московській області вже накривають паливні резервуари захисними конструкціями. Там фіксують, що війна все більше заходить на територію РФ.