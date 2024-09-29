Влада Котлубані підтвердила удар по військовій частині: там досі триває пожежа

У селищі Котлубань Волгоградської області Росії підтвердили атаку безпілотників. Місцеві росіяни кажуть, що досі видніється дим зі сторони військової частини.

Місцеві припускали, що там горить арсенал військової частини 57229-51. Станом на 11:05 29 вересня там видно вогонь.

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Що відбувається в Котлубані

Голова Котлубані Ігор Давиденко підтвердив росЗМІ атаку БпЛА цієї ночі, порадивши за більш детальною інформацією звернутися до військових.

Наразі (станом на 11:05 29 вересня – 24 Канал) видно вогонь і йде дим з боку військової частини. Пожежники продовжують гасити суху траву, що спалахнула після атаки БпЛА поруч із військовою частиною,

– розповіли в російських телеграм-каналах.

Там також додали, що наразі невідомо, що відбувається на території частини через дим.

Росіяни розповіли розЗМІ, що атака дронами тривала орієнтовно з 3 по 5 годину вдосвіта 29 вересня. Мешканка Волгограду заявила, що найбільше вибухи лунали з боку Котлубані. За її словами, летіло дуже багато, вона чекала найгіршого результату, проте в Котлубані навіть сирену не включали.

Водночас глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що вночі проти 29 вересня дрони таки атакували російський склад з боєприпасами у селищі Колтубань Волгоградської області Росії.

Там Росія тримала частину іранської балістики та пускові до неї. Ще були знищені іранські боєприпаси.