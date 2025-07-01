У Бєлгородській області горить хімічне підприємство через атаку БпЛА, – ЗМІ

У Шебекіно Бєлгородської області Росії спалахнула пожежа на хімічному підприємстві. Ймовірно, це сталося внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Пожежа в Шебекіно

Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу на хімічному підприємстві в Шебекіно.

Над місцем події здійнялася хмара диму: дивіться відео свідків

Дим від хімзаводу, що горить, у Шебекіно видно не тільки з усіх точок у місті, а й з Бєлгорода – за 25 кілометрів від місця атаки безпілотника,

– кажуть очевидці.

В одному з російських телеграм-каналів зазначили, що внаслідок удару по промзоні Шебекіно відбулося загоряння.

Пожежа в Бєлгородській області: дивіться відео очевидців

Нагадаємо, що в ніч на 4 липня Росію атакували невідомі безпілотники. Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу, що виготовляє критичні компоненти для російської армії, а саме приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

Тоді місцеві жителі повідомляли про прильоти по заводу, загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.