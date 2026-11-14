Сили оборони уразили три РЛС біля Усть-Луги: як це вплине на можливості ворога

Українські дрони уразили три радіолокаційні станції, які прикривали стратегічний російський порт Усть-Луга. Це вкрай неприємний удар для ворога.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. Відомо, що під удар потрапили радіолокаційна станція "Небо-СВУ", трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2", а також – універсальна пересувна вежа 40В6, де встановили РЛС.

Як це вплине на ворога?

Як наголосив Долінце, вказані системи є складовою великої системи протиповітряної оборони ворога. Конкретно ці РЛС прикривали стратегічний російський порт Усть-Луга. Це ускладнить можливості ворога виявляти та перехоплювати українські безпілотники.

Але маємо розуміти, що втрата окремих систем не приведе до повного засліплення ворога. При цьому вона може створювати "дірки" в системі протиповітряної оборони, якими можуть користуватися Сили оборони,

– зазначив Долінце.

Сили оборони уразили три російські РЛС поблизу Усть-Луги: дивіться відео 24 Каналу

Періодично Сили оборони мають можливість безпосередньо керувати дронами на території Росії. Саме це дозволяє точно бити по таких об'єктах.

Зазвичай це залежить від багатьох чинників. Розуміємо, що тут йдеться про окремі спецоперації, а не про масову можливість керувати дистанційно такими системами на території Росії,

– підкреслив авіаексперт.

Нагадаємо, 13 листопада Сили оборони уразили виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області Росії. Там спалахнули резервуари для зберігання нафти.