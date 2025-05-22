Зокрема, летіли на Москву: Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби
- Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби, деякі з яких летіли на Москву, і всі нібито були збиті.
- Атаки дронів спричинили зупинку роботи аеропортів Москви та інших міст, а також пошкодження, зокрема у Тулі.
Росія бідкається на атаку майже 500 дронами за 2 доби. Частина із них летіла на Москву.
Кажуть, що усі БпЛА нібито були збиті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про атаку БпЛА на Росію
У російському Міноборони заявили, що з 20:00 21 травня до 8:00 22 травня "певео" збила 485 дронів.
34 БпЛА летіли на Москву, 27 із них нібито збила "певео".
Після 10:00 безпілотники знову намагалися прориватися у російську столицю. Мер каже, що було зафіксовано щонайменше 8 БпЛА у напрямку міста. На місці падіння уламків працювали спеціалісти екстрених служб.
Атаки стали причиною зупинки роботи аеропортів Москви та інших міст. Наприклад, лише "Домодєдово" припиняло роботу 4 рази за 22 травня.
Не минулося й без руйнувань – у Тулі дрон пошкодив покрівлю багатоквартирного житлового будинку.
Російське Міноборони прозвітувало, що:
- над Бєлгородською областю збили 26 БпЛА,
- над Орловською – 135,
- над Брянською – 59,
- над Курською – 121,
- ️над Рязанською – 15,
- над Липецькою – 4,
- над Воронезькою – 7,
- ️над Смоленською – 3,
- над Ростовською – 2,
- над Калузькою – 13,
- над Тульською – 20,
- над Московською – 63,
- над Володимирською – 6,
- над окупованим Кримом та Чорним морем – 3,
- ️на маршрутах прольоту – ще 8.
Нагадаємо, що посеред дня дрони намагалися атакувати Рязанський НПЗ. Місцеві кажуть, що уламки впали поблизу.