Знищення авіаційного палива, – льотчик-інструктор про удари по Сочі

В російському місті Сочі лунали вибухи в ніч на 24 липня. Безпілотники влучили у важливий для ворога об'єкт.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що безпілотники влучили саме по складу паливно-мастильних матеріалів. Там росіяни зберігали авіаційний керосин.

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Що відомо про вибухи в Сочі?

Як наголосив Світан, це був склад, яким користувався і тамтешній аеропорт, і окупанти. Україні важливо і надалі вибивати склади, де ворог зберігає авіаційний керосин.

При цьому потрібно ще й бити саме по нафтопереробних заводах, які виробляють авіаційний керосин у Росії. Їх не так і багато – близько десятка.

Атака була правильна. Комбінована. В основному використовували наші безпілотники. Спершу "погасили" системи контролю. Інші дрони вже полетіли в напрямку Сочі,

– сказав Світан.

Варто зауважити, що дрони пропалили товсті захисні сітки, які окупанти "розвішали" по багатьох нафтогазових об'єктах.

Додамо, в ніч на 25 липня невідомі безпілотники паралізували роботу 8 аеропортів. Польоти призупинили польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Нальчика тощо.