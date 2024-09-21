Слава російській корупції, – опозиційний журналіст про удар по складах у Тверській області

Вибухи у Тверській області продовжуються. 18 вересня під удар потрапили російські склади з боєприпасами, а 21 вересня арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Величезна кількість озброєння виявилось геть не захищена.

Про це в етері 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, підкресливши, що події у Тверській області Росії він розцінює, як позитивні, адже знищена величезна кількість "Іскандерів", крилатих ракет, північнокорейських боєприпасів ніколи більше не полетить в бік України.

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Українські дрони стають потужнішими

Яковенко саркастично наголосив, що треба подякувати російській генеральській корупції та вручити нагороду колишньому заступнику міністра оборони Росії генералу Булгакову. Адже, зі слів російського опозиційного журналіста, в цій війні він заслуговує найдобріших слів, бо крав багато бюджетних коштів країни-агресорки.

Де всі ті гроші, які були виділені на укріплення цього складу? Він стверджував, що цей склад витримає пряме влучання ядерного заряду, а врешті все вибухнуло після попадання дрона. Слава російській корупції! Ні в якому випадку не треба з нею боротися, потрібно її пестити й заохочувати,

– озвучив Яковенко.

Практично вся європейська частина Росії, зі слів Яковенка, нині перебуває під загрозою влучання українських дронів, в тому числі Московська, Мурманська й Ленінградська області. Тепер в списку й Тверська область. Він зауважив, що українські безпілотники стали потужною зброєю, яка змінює хід війни.

До уваги! Склад боєприпасів у Октябрському, який вибухнув 21 вересня, є 23-м арсеналом ГРАУ, площею 2,6 квадратних кілометрів. Він розташований за 16 кілометрів на південь від знищеного 18 вересня 107-го арсеналу під Торопцем. Влада Тверської області повідомила, що це були атаки безпілотників.