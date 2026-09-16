Пробивають коридор, – Світан вказав на цікаву особливість удару неподалік палацу Путіна

Уночі 14 вересня дрони навідалися у Краснодарський край, зокрема Сочі. Міг бути уражений російський зенітний ракетний комплекс С-400 у районі курортного міста Дагомис. Поруч розташований "Бочарів струмок" – літня резиденція російського диктатора.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що цей С-400, а там розгорнутий повноцінний дивізіон, прикриває (радіус захисту орієнтовно 300 кілометрів) не лише палац Путіна, а й Новоросійськ, Туапсе, Сочі.

Вибухи у Краснодарському краю: який задум у Сил оборони

Військовий експерт наголосив на тому, що першою ціллю українських засобів ураження в цій частині Росії має бути якраз цей дивізіон С-400. Він нагадав, що вже декілька разів він був пошкоджений, але росіяни швидко його відновили.

Буквально 3 – 4 дні й вони розгортають нові локатори радіотехнічних військ Росії, пускові установки. Поряд на підхопленні базується на аеродромах армійська авіація (гелікоптери). Тому важливо ці "очі" позакривати. Зараз наші Сили оборони пробивають коридор на Північній Кавказ і в бік Каспійського моря,

– пояснив Світан.

Зі слів полковника запасу, шельф Каспійського моря нашпигований нафтогазовими вишками. Астраханське родовище – одне з основних у південно-західній частині Росії.

Для нас, звісно, важливо туди дістатися. А щодо путінського палацу – він там з 2025 року не з'являється, бо чудово розуміє, що там за ним полюватимуть. Тому навряд чи це було відпрацювання по його резиденції,

– вважає Світан.

Він підсумував, що першочергово Сили оборони відпрацьовують по економіці ворога, адже там скупчення низки важливих об'єктів Росії. Військовий експерт підкреслив, що зокрема до Новоросійська треба не просто діставати, а знищувати портову інфраструктуру там в нуль: бити по нафтових і мазутних терміналах, бухті. А сьогодні дивізіон С-300 перешкоджає цьому.

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