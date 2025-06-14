Росіяни скаржаться на атаки по Ставропольському краю та Самарській області
У ніч на 14 червня у Росії неспокійно. Зокрема, про атаку безпілотниками повідомляють жителі Ставропольського краю. Також вибухи чули у Самарській області.
Про те, що ж могло потрапити під обстріл, розповідають росЗМІ. Деталі переповідає 24 Канал.
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Вибухи в Ставропольському краю
Вночі 14 червня у Ставропольському краю зафіксували проліт 7 безпілотників. Місцеві кажуть, що помітили дрони за 5 кілометрів від Сенгілеївського водосховища.
За попередньою інформацією, безпілотники атакують хімічний завод у місті Невинномиськ.
Місцеві жителі розповіли, що почули сирену повітряної небезпеки, а тоді приблизно 10 вибухів. Опісля цього в небі помітили яскраві спалахи. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО.
Де розташований Невинномиськ: дивіться на карті
Вибухи в Самарській області
Також вночі БпЛА атакували промислове підприємство у Новокуйбишевську Самарської області. Пошкоджень та постраждалих начебто немає.
Де розташований Новокуйбишевськ: дивіться на карті
Нагадаємо, ніч на 13 червня в Росії також видалася неспокійною. Російське міноборони заявляло, що начебто перехопили й знищили 125 безпілотників.